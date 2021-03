ChristenUnie: medisch-ethische kwesties wel in formatie bespreken

Kaag: eerlijk en transparant

Vorige week zei D66-leider Kaag tegen de NOS dat medisch-ethische onderwerpen wat haar betreft een vrije kwestie zijn en dat D66 er geen afspraken over wil maken in een nieuw regeerakkoord. Volgens Kaag kun je kwesties van dood en leven niet uitruilen in een formatie en horen ze "bij het maatschappelijk debat en daarna in de Tweede Kamer".

Dat geldt volgens Kaag ook voor het wetsvoorstel voltooid leven van D66. "Als ik 75 ben en het gevoel heb dat ik klaar ben met mijn leven en dat ik wil sterven op de manier die ik kies, hebben we daar een zorgvuldig proces voor ontwikkeld. Daar moeten we als beschaafde samenleving naar willen kijken."

Op de vraag wat dat betekent voor een eventuele nieuwe samenwerking met de ChristenUnie, antwoordde ze dat dat aan die partij is. "Dit lijkt mij de transparantere en eerlijkere weg."