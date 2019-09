D66 komt met wetsvoorstel voltooid leven, wacht niet op het kabinet

D66 presenteert begin volgend jaar een wetsvoorstel dat euthanasie mogelijk maakt voor mensen op hoge leeftijd die levensmoe zijn. Zo'n voorstel voor 'een voltooid leven' ligt gevoelig in de coalitie, omdat CDA en ChristenUnie er principieel tegen zijn, schrijft het AD.

D66-Kamerlid Pia Dijkstra zegt in de krant dat senioren met een stervenswens zich in de toekomst moeten kunnen melden bij een speciaal opgeleide hulpverlener: de levenseindebegeleider. Die moet in een periode van een paar maanden vaststellen of een oudere echt zelf voor euthanasie kiest. Het besluit kan tot het laatste moment worden teruggedraaid.

Tegenstand

Euthanasie is nu alleen toegestaan als er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden door een medische aandoening. Dijkstra zei jaren geleden al dat er een wet moet komen voor ouderen die vinden dat hun leven voltooid is. Ze vindt dat deze mensen waardig moeten kunnen sterven.

Dijkstra noemt het voorbeeld van haar vader. Die is 92 en zegt dat hij niet in een situatie wil terechtkomen dat hij niet meer voor zichzelf kan zorgen. "Het zou hem geruststellen om de keuze te hebben eruit te mogen stappen als het niet meer gaat." Tegenstanders van haar plan vinden dat ouderen die levensmoe zijn, geholpen moeten worden om weer zin in het leven te krijgen.

Geen haast

Het vorige kabinet (VVD, PvdA) besloot in 2016 dat er een wet 'voltooid leven' moest komen. Premier Rutte liet een jaar later weten dat hij er aanvankelijk niet voor was, dat het een heel gevoelige kwestie is en dat hij bij dit soort onderwerpen de lijn "bij twijfel niet doen" volgt. De wet had volgens hem geen haast en werd doorgeschoven.

Dijkstra realiseert zich dat het niet eenvoudig wordt om haar initiatiefwetsvoorstel aangenomen te krijgen. "Het is geen wet die je er even snel doorjast", zegt ze in het AD. " Over de euthanasiewet is ook dertig jaar gesoebat."

Brede discussie

De discussie over voltooide levens was in 2017 een gevoelig onderwerp bij de kabinetsformatie. In het regeerakkoord staat dat het kabinet een "brede discussie zal faciliteren over waardig ouder worden, de reikwijdte en toepassing van de huidige euthanasiewetgeving en het onderwerp voltooid leven".

Dijkstra vond in februari al dat zorgminister De Jonge te laks is bij het starten van deze discussie. De Jonge zei in een reactie dat hij van alle vier coalitiepartijen (VVD, CDA, ChristenUnie en D66)) een "opdracht heeft meegekregen in het regeerakkoord" en dat hij daar volop mee aan de slag is.

Hij zei ook dat hij onderzoek laat doen naar de vraag hoeveel mensen hun leven voltooid vinden. "Het onderwerp waardig oud worden is zoveel breder dan het voltooid-levendebat van D66."