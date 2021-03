Olympische fakkeltocht begint in Fukushima, publiek niet welkom

De aanvangsplechtigheid en de start van de estafettetocht van de olympische fakkel vinden plaats in de Japanse stad Fukushima op 25 maart. Het publiek wordt bij deze officiële aftrap voor de Spelen geweerd, heeft het organisatiecomité voor de Olympische Spelen van deze zomer in Japan bekendgemaakt.

De startceremonie en de eerste etappe van de fakkeltocht zijn versoberd als voorzorgsmaatregel tegen de verspreiding van corona. Aanvankelijk zouden genodigden en zo'n 3000 bezoekers welkom zijn bij de startceremonie, die live op de televisie wordt uitgezonden.

De fakkel met het olympisch vuur wordt door circa 10.000 lopers door het hele land gedragen, om uiteindelijk op 23 juli in het Olympisch Stadion in Tokio te arriveren. Die dag gaan de uitgestelde Spelen van start, ze duren tot en met zondag 8 augustus.

De Spelen in Japan zouden vorig jaar plaatsvinden, maar werden vanwege de pandemie uitgesteld. Vlak voordat dit besluit werd genomen, arriveerde het olympisch vuur vanuit Griekenland in Japan. De vlam is al die tijd in het land gebleven.