Een van de bloedigste dagen in Myanmar: 38 demonstranten gedood

Bij protesten tegen de coup in Myanmar zijn vandaag 38 mensen gedood. Het is een van de bloedigste dagen sinds demonstranten voor het eerst de straat op gingen, meldt de staatstelevisie. In de voormalige hoofdstad Yangon zouden zeker 22 demonstraten om het leven zijn gekomen na ingrijpen van de politie.

In Hlaingthaya, een industriële buitenwijk aan de westelijke rand van Yangon, is de noodtoestand uitgeroepen. Daar vielen zondagochtend de meeste slachtoffers. Zolang de noodtoestand geldt, heeft een aangewezen militaire bevelhebber de macht in de wijk.

In dezelfde buitenwijk werden dit weekend ook Chinese fabrieken geplunderd en vernield. De Chinese ambassade in Myanmar zegt dat Chinese medewerkers zich moesten verschuilen en dat sommigen gewond zijn geraakt. De ambassade heeft de machthebbers in het land verzocht om Chinese burgers en bedrijven te beschermen.

Invallen in woningen

Op sociale media zijn talloze beelden te zien van zwaargewonde en gedode demonstranten, die door anderen worden weggedragen of op scooters naar ziekenhuizen worden gebracht.

Sommige ziekenhuizen zijn in handen van de politie en worden door demonstranten vermeden. Leger en politie nemen ook lichamen van dode demonstranten van straat mee.