Ondergedoken regering Myanmar laat voor het eerst van zich horen: belooft revolutie

De waarnemend leider van de afgezette regering van Myanmar heeft gezworen dat hij door zal gaan met een revolutie tegen de autoriteiten. Mahn Win Khaing Than riep in een toespraak op Facebook zijn landgenoten op om samen te strijden tegen het leger dat NLD-leider Aung San Suu Kyi heeft afgezet.

Het is de eerste publieke toespraak van de voormalige senaatsleider sinds de coup van begin vorige maand. Hij is ondergedoken, samen met andere leden van de Nationale Liga voor Democratie (NLD). De groep weigert de staatsgreep te accepteren. In de video zegt Mahn Win Khaing Than dat Myanmar in het donkerste moment van de natie verkeert.

Verdedigen tegen leger

Sinds de coup is het erg onrustig in Myanmar. Er zijn dagelijks demonstraties die de politie hard neerslaat. Gisteren kwamen daarbij 13 mensen om, zeggen activisten. Sinds het begin van de protesten zijn er al meer dan 80 doden gevallen.

Mahn Win Khaing Than wil samen met zijn partijgenoten een federale regering vormen. Die moet bestaan uit "alle etnische broeders die decennialang verschillende soorten onderdrukking van de dictatuur hebben ondergaan." Met die regering wil hij wetgeving erdoorheen krijgen die demonstranten het recht geeft zichzelf te verdedigen tegen het harde optreden van het leger.