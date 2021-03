Ziekenhuizen Tsjechië op omvallen door corona: 'We moeten al patiënten weigeren'

De studenten zijn hard nodig, laat een woordvoerder van het academische ziekenhuis in Brno weten. "Ze leren snel en ik moet toegeven: dit is voor hen een waardevolle ervaring." De hulp van studenten, huisartsen en iedere andere Tsjech met een medische achtergrond zorgt voor een strijdbare sfeer. "Iedereen doet z'n best om zoveel mogelijk zorg te leveren."

Dat kan niet voorkomen dat het personeel uitgeput raakt. IC-artsen en -verpleegkundigen in Brno draaien shifts van twaalf uur, zowel dag- en nachtdiensten. Niemand werkt minder dan vijf dagen per week. Op de IC zijn er drie à vier verpleegkundigen per zes patiënten, op de verpleegafdeling zijn er twee à drie verpleegkundigen per dertig patiënten.

Noodtoestand

Zeker twaalf ziekenhuizen hebben de noodtoestand uitgeroepen. In zo'n geval kan een ziekenhuis niet langer voldoen aan de normale standaarden, omdat de maximale capaciteit is bereikt.

Internist Martin Straka, die de covidafdeling in Sokolov leidt, maakt dagelijks de keuze wie wel of niet geholpen kan worden. "Het is pragmatisch, zonder gevoel. Onze emoties hebben we al in januari uitgezet. Anders kun je geen triage doen."

Hij is erg kritisch over premier Babis, die volgens hem veel te laat heeft gereageerd. "In plaats van naar experts luistert hij naar de wil van het volk. Terwijl de mensen al in groten getale bij hem zijn weggelopen." Aan het Tsjechische zorgsysteem ligt het niet, zegt Straka, omdat er voldoende capaciteit was. Sterker nog: "Als de ziekenhuizen eerder overbelast waren geraakt, dan had de politiek eerder gereageerd."

De psychologische en fysieke grenzen van het personeel zijn bereikt. "We vragen iedereen die de coronaregels negeert te beseffen wie ze daarmee pijn doen", luidde de hartenkreet van een ziekenhuis in Príbram, dat op Facebook een foto deelde van een uitgeputte verpleegkundige.