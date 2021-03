Tsjechië in extreme lockdown: 'We gaan helse dagen tegemoet'

Waar in de meeste Europese landen versoepelingen op de agenda staan, is er één land in het hart van de EU waar precies het tegenovergestelde gebeurt: Tsjechië. Daar is sinds vandaag een ultrastrenge lockdown van kracht.

Mensen mogen zonder geldige reden hun huis niet meer uit, alle scholen en niet-essentiële winkels zijn dicht en de komende drie weken moet iedereen in zijn eigen gemeente of district blijven. Om te voorkomen dat mensen toch gaan reizen, worden 25.000 agenten en 5000 militairen ingezet.

Premier Andrej Babis kreeg in het verleden het verwijt laconiek te zijn, maar grijpt nu hard in. In de komende drie weken mogen Tsjechen alleen nog naar buiten voor een wandeling of inkopen en dan alleen binnen de gemeente. De regiogrenzen gaan in principe dicht, alleen voor werk of een medische behandeling mag je reizen. Ook familiebezoek is verboden. Bij overtreding dreigt een boete van 400 euro.

Tsjechisch Bergamo

De strenge maatregelen zijn niet zonder reden: Tsjechië is een van de landen met de hoogste coronabesmettingscijfers ter wereld. Het aantal besmettingen is 768 nieuwe besmettingen per 100.000 inwoners per week. In Nederland is dat 188. Ook het dodental is in Tsjechië veel hoger dan elders: op een bevolking van tien miljoen inwoners zijn al meer dan 20.000 coronadoden gevallen.

"We gaan helse dagen tegemoet, maar als we willen voorkomen dat de ziekenhuiszorg instort moet de mobiliteit radicaal worden ingeperkt", verdedigt Babis de strenge maatregelen. Hij waarschuwt voor een 'Tsjechisch Bergamo' als de besmettingsaantallen blijven stijgen.