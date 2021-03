Verdachten neersteken Groningse agent aangehouden in Noord-Frankrijk

De twee verdachten die woensdagavond twee agenten aanvielen in Groningen zijn aangehouden in Noord-Frankrijk. Een van de agenten werd daarbij in zijn hals en gezicht gestoken. De verdachten zijn een 20-jarige man uit de gemeente Oldambt en een 32-jarige Amerikaans staatsburger zonder vaste woon- of verblijfplaats,

De mannen zijn nog in Frankrijk en er wordt een overleveringsprocedure gestart. De politie deelde eerder beelden waarop de mannen fietsend te zien waren in de buurt van de plek waar de agent woensdagavond rond 22.00 uur werd gestoken. Er kwamen ruim vijftig tips binnen.

"Uw informatie is waardevol gebleken in de opsporing van de verdachten", zegt de politie. Onder meer dankzij alle tips kon de identiteit van de verdachten snel worden achterhaald. "De politie wil dan ook iedereen die informatie heeft gedeeld van harte bedanken."

Buiten levensgevaar

De agenten wilden de mannen controleren in verband met de avondklok. Ze spraken hen aan en werden vrijwel direct aangevallen. Een van de verdachten stak een agent meerdere keren met een scherp voorwerp in gezicht en hals.

Het slachtoffer ligt nog altijd in het ziekenhuis, maar is buiten levensgevaar. De andere agent raakte lichtgewond.

De beelden van de twee verdachten zijn inmiddels van de website van de politie verwijderd. Aan iedereen die de beelden heeft gedeeld, wordt gevraagd om hetzelfde te doen.