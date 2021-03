Politie deelt beelden van verdachten die agent neerstaken in Groningen

De politie heeft beelden gedeeld van de twee mannen die verdacht worden van het aanvallen van twee agenten in Groningen, woensdagavond. Daarbij werd één agent in zijn hals en gezicht gestoken.

Op de beelden zijn de mannen fietsend te zien in de buurt waar het incident gebeurde. Eerder werd al duidelijk dat het om twee witte mannen gaat, van wie er een Engels sprak.

De politie zegt tegen RTV Noord dat het onderzoek nog in volle gang is en dit vooralsnog de enige camerabeelden zijn die gedeeld kunnen worden. De politie hoopt nog op meer beelden en is van plan deze te delen als de daders zichzelf niet aangeven.

Agent nog op intensive care

Het incident gebeurde woensdagavond na 22.00 uur. De agenten wilden de mannen controleren in verband met de avondklok. Ze spraken hen aan en werden vrijwel direct aangevallen. Een van de verdachten stak een agent meerdere keren met een scherp voorwerp in gezicht en hals.

Het slachtoffer ligt nog altijd op de intensive care, maar is buiten levensgevaar. De andere agent raakte lichtgewond en heeft intussen het ziekenhuis verlaten.