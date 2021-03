Agent in gezicht gestoken bij controle avondklok in Groningen

In de stad Groningen is een agent ernstig gewond geraakt bij een steekincident. Hij is in het gezicht geraakt en met spoed naar een ziekenhuis gebracht.

De agent sprak rond 22.00 uur twee jongens aan op een fiets, in verband met de avondklok. De agent werd daarbij vrijwel direct aangevallen en in het gezicht gestoken, zegt een politiewoordvoerder.

Vervolgens vluchtte het tweetal te voet. Een andere agent was erbij. Zij raakte niet gewond en heeft eerste hulp verleend. Van de daders ontbreekt ieder spoor. Hun signalement is summier, maar voor de opsporing is Burgernet ingezet, zegt de woordvoerder.

"Het gaat om twee blanke jongemannen in donkere kleding. Ze waren op de fiets, maar zijn er lopend vandoor gegaan. We zijn volop bezig met de zoektocht." Het incident was op de Van Houtenlaan in Groningen, daar wordt forensisch onderzoek gedaan.