Schip van Nederlands bedrijf overvallen voor West-Afrikaanse kust, 15 man ontvoerd

Voor de kust van het West-Afrikaanse Benin is gisteren een overval gepleegd op een schip dat door een Nederlands bedrijf wordt beheerd, meldt die onderneming aan de NOS. Vijftien opvarenden zijn ontvoerd, de andere zes zijn aan boord achtergebleven en maken het goed.

De tanker Davide B voer onder de vlag van Malta, maar werd beheerd door het bedrijf De Poli Tankers uit Barendrecht. De bemanningsleden zijn afkomstig uit de Filipijnen, Rusland en twee Baltische staten, zegt een woordvoerder. Het schip was onderweg van de Letse hoofdstad Riga naar Lagos in Nigeria.

De overval was op bijna 340 kilometer ten zuiden van de kust van Benin. De ontvoerders hebben de bemanningsleden vermoedelijk naar een van de nabijgelegen landen gebracht om vervolgens losgeld te eisen.

De Poli Tankers hoopt in ieder geval "een dialoog" te kunnen aangaan. "Onze eerste zorg is om alle familieleden in te lichten en de achtergebleven bemanningsleden veilig aan wal te krijgen." Veiligheidsmedewerkers zijn naar de Davide B gestuurd om voor hen te zorgen.

Vaker overvallen

In de Golf van Guinee vinden steeds vaker overvallen of kapingen plaats. Afgelopen september vielen piraten nog een Gronings schip aan en ontvoerden twee bemanningsleden. In januari viel een dode bij een aanval op een containerschip, de overige bemanningsleden werden ontvoerd en na enkele weken vrijgelaten.

Het Barendrechtse bedrijf zegt dat de bemanningsleden van hun schepen worden voorbereid op zulke gevaren. Ook is er "zichtbare en niet-zichtbare beveiliging" aan boord.