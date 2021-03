Zwarte gemeenschap wil racisme bestrijden met Zwart Manifest

Verschillende organisaties uit de zwarte gemeenschap in Nederland hebben gezamenlijk een 'Zwart Manifest' gelanceerd. Daarmee zeggen ze institutioneel zwart racisme te willen bestrijden en de emancipatie in Nederland te willen bevorderen.

Niet iedereen in Nederland wordt gelijk behandeld en niet iedere Nederlander heeft de kans op een gelijkwaardig bestaan, zoals in artikel 1 van de Grondwet staat, stellen de opstellers van het manifest. In twaalf maatschappelijke domeinen moet dringend verandering komen, is te lezen. Voor elk domein zijn er doelen en concrete actiepunten opgesteld om racisme en andere vormen van ongelijkheid aan te pakken.

"Institutioneel racisme in Nederland vindt plaats in alle segmenten van onze samenleving, onder andere in het onderwijs, op de woningmarkt, in de zorg, in de media en in de opvoeding. Zwarte LHBTQIA+-personen hebben zowel met anti-zwart racisme als met queer-haat te maken", schrijven de deelnemende organisaties, waaronder Stichting Nederland Wordt Beter, The Black Archives/New Urban Collective, Zetje In en Black Queer & Trans Resistance NL.

In gesprek gaan

"Mensen kunnen het manifest inzien en daarover in gesprek gaan. De instanties die nu meedoen zetten zich in voor implementatie van het manifest", zegt Jerry Afriyie, een van de initiatiefnemers en tevens bekend als activist en voorman van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet.

"De bedoeling is dat de komende weken meer bedrijven, politieke partijen en maatschappelijke organisaties zich achter het manifest scharen, om te bereiken dat op alle domeinen in de samenleving racisme wordt tegengegaan."

Herdenkingsdag slavernij

Op 25 maart, de Internationale Herdenkingsdag Slachtoffers Slavernij, wordt het Zwart Manifest officieel tijdens een evenement gepresenteerd. "Dat is negen maanden na de Black Lives Matter-demonstratie op de Dam in Amsterdam. Dus dit manifest voelt ook als een kind", aldus Afriyie.

Die demonstratie zorgde vorig jaar voor veel ophef, omdat ondanks de coronamaatregelen er veel mensen op afkwamen en rapper Akwasi daar de omstreden uitspraak "op het moment dat ik in november een Zwarte Piet zie, trap ik hem hoogstpersoonlijk op zijn gezicht" deed.

Dat leidde tot meerdere aanklachten, maar het OM seponeerde de zaak nadat Akwasi afstand had gedaan van die uitspraken.