Medicijnautoriteit: verband AstraZeneca-vaccin en trombose onwaarschijnlijk

Het Nederlandse College ter Beoordeling van Geneesmiddelen oordeelt dat de in Denemarken gemelde trombosegevallen hoogstwaarschijnlijk niet zijn gerelateerd aan het AstraZeneca-vaccin. Trombose en longembolie zijn geen bekende bijwerkingen van het vaccin, zegt het CBG.

Denemarken maakte vandaag bekend het inenten met AstraZeneca twee weken op te schorten vanwege enkele gevallen van trombose en longembolie na vaccinatie. Ook IJsland heeft het gebruik van AstraZeneca tijdelijk stopgezet, melden lokale media.

Het EU-medicijnagentschap EMA benadrukte gisteren, naar aanleiding van trombosegevallen in Oostenrijk, dat niets erop wijst dat de oorzaak bij het vaccin gezocht moet worden. Het percentage trombosegevallen onder de gevaccineerde groep is niet hoger dan onder de totale bevolking, liet het bureau weten.

"Wanneer grote groepen worden gevaccineerd zoals nu het geval is, dan kun je dergelijke meldingen verwachten", zegt een woordvoerder van het CBG. "We zijn altijd verplicht om serieuze meldingen te onderzoeken. Dat is wat we nu doen. Indien nodig ondernemen we gepaste actie."

In Nederland is er één melding van trombose bij bijwerkingencentrum Lareb gemeld. Dat geval bleek niet ernstig te zijn.

Vanmiddag komt het EMA met een advies over de inzet van het AstraZeneca-vaccin.