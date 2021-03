Zware geweldsdelicten onder jongeren nemen verder toe

Het aantal jongeren dat worden verdacht van een ernstig geweldsdelict, blijft toenemen. Dat zegt het Openbaar Ministerie (OM), dat voor het tweede jaar achter elkaar een stijging heeft genoteerd. Ook zijn de verdachten vaker minderjarig.

In Amsterdam is de stijging van het aantal geweldsmisdrijven het grootst. Reden voor de baas van het OM, Gerrit van der Burg, om zich zorgen te maken, zegt hij tegen De Telegraaf.

In de hoofdstad werden vorig jaar 2,5 keer zoveel jongeren als een jaar eerder verdacht van ernstige geweldsdelicten of pogingen daartoe. Het aantal minderjarige verdachten van moord- en doodslag, of pogingen daartoe, nam met de helft toe. In Amsterdam werden de meeste jongeren voor een ernstig geweldsdelict opgepakt, 83.

Geen duidelijke verklaring

De cijfers zijn opvallend omdat het aantal tieners dat in aanraking komt met politie of justitie al jaren afneemt. Vorig jaar met 12 procent. Maar het aandeel dat verdacht wordt van ernstig geweld neemt dus toe.

Een duidelijke verklaring voor die toename kan Van der Burg niet geven, zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal. Wel zegt hij een aantal zaken waar te nemen in de samenleving. "Zo zien we dat de jeugd die in aanraking komt met ondermijnende vormen van criminaliteit de neiging heeft om af te glijden vanwege het grote geld. Dan wordt geweld zeker niet geschuwd."

Ook ziet hij meer geweld tijdens confrontaties op straat. "De stereotype klap op het schoolplein is echt wel vervangen door ernstige vormen." Hij ziet jongeren afglijden omdat er onvoldoende mogelijkheden zijn op hulp. "Vaak is schoolverzuim een eerste signaal", zegt hij. "Zodra de jeugd niet meer bij de hand wordt gehouden, zie je dat de verleiding van de criminaliteit groot wordt en nemen ze de regels niet meer in acht."

Meestal rond 18 jaar

In het afgelopen jaar waren er 1904 minderjarige verdachten van geweldsmisdrijven. En dat is nog zonder de moord- en doodslagzaken of pogingen daartoe. Het is een stijging van 17 procent ten opzichte van 2019. Het aantal minderjarigen dat wordt verdacht van een levensdelict of een poging daartoe steeg met bijna vijftig procent naar 199 verdachten; het aantal jongvolwassen verdachten tot 21 jaar met 38 procent tot 226.

Volgens Van der Burg zijn de meeste jongeren die geweld gebruiken rond de 18 jaar oud. "Maar er zijn ook uitschieters naar beneden." Exacte cijfers daarover zijn niet bekend omdat de misdrijven niet per leeftijd gespecificeerd zijn.