Wekdienst 9/3: Stemming immuniteit ex-leider Catalonië • Debat Klaver vs. Hoekstra

Goedemorgen! De verkiezingen komen dichterbij, dus de frequentie van debatten neemt toe. Vanavond gaat Jesse Klaver van GroenLinks onder leiding van Jeroen Pauw in debat met Wopke Hoekstra van het CDA. En de Catalaanse leider Carlos Puigdemont krijgt de uitslag te horen van een EU-stemming over het opheffen van zijn immuniteit.

Maar eerst het weer: vanmorgen is het bewolkt en trekt de regen weg naar het zuiden, vanmiddag is het op de meeste plaatsen droog. Alleen in Limburg valt nog af en toe nog wat regen. Het wordt 6 tot 8 graden. De komende dagen is het zacht en wisselvallig en vooral donderdag staat er veel wind.