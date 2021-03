Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen (en de regels die blijven gelden)

Voor de horeca verandert er vooralsnog niets. In een kort geding hebben horecaondernemers geëist dat ook zij weer open mogen, in ieder geval de terrassen. Het kabinet gaat daar niet in mee, maar wilde wel perspectief bieden. Als de besmettingscijfers dat toelaten - dat wil zeggen dat het R-getal rond de 1 blijft en het de ic-bezetting stabiel - gaan de terrassen van de horeca onder strenge voorwaarden weer open op 31 maart.

Ook wordt er dan gekeken of versoepelingen in de detailhandel en in het hoger onderwijs mogelijk zijn. In eerste instantie zouden studenten dan vanaf 31 maart weer één dag in de week fysiek college moeten kunnen volgen. De bezoekregeling thuis wordt dan verruimd van één naar twee personen per dag.

Rutte en De Jonge keken ook iets verder vooruit. In de zomer kunnen echt grote stappen gezet worden, aldus de bewindslieden. De Jonge hoopte dat alle volwassen Nederlanders die dat willen op 1 juli minstens een eerste prik kunnen hebben gekregen, als de leveringen van de vaccins niet tegenvallen. Bij de volgende persconferentie moet ook meer duidelijk worden of het negatieve reisadvies naar het buitenland kan worden versoepeld.