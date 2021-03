Interview slaat bij koningshuis in als een bom: 'Dit vraagt om een reactie'

Koningshuisdeskundige Reinildis van Ditzhuyzen benadrukt ook dat een reactie op zo'n beschuldiging lastig is. "Ik weet niet of het koningshuis nog duidelijke wapens in handen heeft, waarmee ze kunnen aantonen dat wat Meghan zegt kletskoek is." Als dat niet het geval is, vreest Van Ditzhuyzen dat de discussie te veel een "welles-nietesspel" wordt. "Soms is zwijgen beter dan spreken."

'Typisch verdienmodel van tabloids'

Ook de verslechterde relatie met de pers kwam aan bod in het interview. Volgens Markle was het verhaal dat ze Kate Middleton, de vrouw van prins William, aan het huilen had gemaakt een keerpunt. Tijdens de bruiloft van Meghan en Harry zou een ruzie zijn ontstaan over het jurkje dat Kates dochter zou dragen. Markle zegt dat het juist andersom was: Kate maakte haar aan het huilen.

De Britse tabloids liggen al lang onder vuur vanwege de manier waarop ze over Meghan schrijven. De Wit spreekt over een contrast: de tabloids schrijven veel negatiever over Meghan na haar huwelijk met Harry, dan daarvoor. "Maar dat is ook een typisch verdienmodel van de tabloids, eerst iemand ophemelen en daarna iemand afbreken. Dat is ook bij Diana gebeurd."

Geen veranderingen in het verschiet

Hoewel de reacties verdeeld zijn en een eventueel weerwoord van het koningshuis nog op zich laat wachten, staat het vast dat het imago van het koningshuis een deuk heeft opgelopen. Maar gaat het interview echt iets teweegbrengen, in het koningshuis of in de Britse pers?