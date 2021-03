Politieke partijen willen meer huizen bouwen, maar waar?

Bewoners die bij de Biezenkampen wonen, zijn niet blij dat de gemeente deze locatie op het oog heeft. Als daar huizen komen, verdwijnt hun zicht op groen. "Mensen genieten hier van de natuur", zegt Gladys Schellart namens de bewonersgroep. "Daarnaast vernietigen ze dan de historische structuur. De dorpskernen Groessen en Loo zijn nu nog twee lossen dorpskernen met een eigen identiteit en moeten dat blijven."

De bewoners vinden dat de gemeente eerst naar de twee andere locaties moet kijken, omdat de Biezenkampen nooit als woongebied is aangewezen. Maar dat houdt volgens wethouder Johannes Goossen weer een risico in. "Die andere locaties zijn in handen van projectontwikkelaars en het is lastig om daar als gemeente regie op te houden. De huizen moeten snel gebouwd worden en betaalbaar zijn. De vraag is of dat dan lukt."

Binnen of buiten de stad?

"De vraag waar we gaan bouwen is een van de belangrijkste kwesties van de woningmarkt", vindt Taco van Hoek, directeur van het Economisch Instituut voor de Bouw. "De kernvraag is of we moeten bouwen in de groene ruimte. De politiek wil nu nog dat we vooral bouwen in binnensteden, maar dat is moeilijk. Er wonen veel mensen, dus er wordt vaak bezwaar gemaakt tegen plannen. Want het gaan ten koste van iemands uitzicht en het levert overlast op."

Politieke partijen zijn verdeeld over de kwestie. De Partij voor de Dieren en D66 hebben bijvoorbeeld een sterke voorkeur voor bouwen binnen de bebouwde kom. De VVD en PVV willen daarvoor juist buiten de gemeentegrenzen kijken. Het CDA ziet het zelfs als optie om een complete stad uit de grond te stampen.

Locaties buiten de stad zijn volgens Van Hoek makkelijker te realiseren. "Het gaat dan niet om natuur- en duingebieden, maar bijvoorbeeld weiland of landbouwgebieden. Zeker als je dit kleinschalig doet, hoeft het niet veel ruimte in te nemen." Deze visie stuit weer op verzet bij Land- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO). Boeren en tuinders zijn juist tegen het verdwijnen van nog meer landbouwgrond, omdat zij dan in de knel komen.

Waar kunnen we nog bouwen? Op deze kaarten zie je waar al huizen staan, en waar plek wordt ingenomen door land- en tuinbouw, natuur, en industrie: