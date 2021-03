Doodgeschoten 19-jarige Angel is 'held van Myanmar'

Verderop in het centrum van de stad gingen vandaag honderden mensen de straat op tegen het militaire regime. Ook in andere grote steden werd opnieuw gedemonstreerd. Onder andere in de grootste stad Yangon werd wederom geschoten door ordetroepen en er werd traangas ingezet. Het is nog onduidelijk of er opnieuw slachtoffers zijn gevallen.

Sinds de staatsgreep een maand geleden zijn zeker 54 mensen gedood door het leger en de politie, schrijft de VN-mensenrechtenrapporteur. Vermoedelijk ligt het daadwerkelijke aantal hoger. Afgelopen week greep het leger voor het eerst op grote schaal keihard in, in een poging de protesten de kop in te drukken. Alleen al gisteren kwamen zeker 38 mensen om het leven toen ordetroepen met scherp schoten op demonstranten.

De VN-rapporteur meldt dat minstens 1700 demonstranten, politici, journalisten, leraren, monniken en andere tegenstanders van het regime zijn gearresteerd sinds de coup van 1 februari.

Op de zwarte lijst

Het geweld door de militaire machthebbers wordt internationaal sterk veroordeeld. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in de VS is "geschokt" door de escalatie van de afgelopen dagen. Washington heeft hooggeplaatste officieren, een aantal ministeries en militaire conglomeraten van Myanmar op een zwarte lijst gezet voor handel.

De EU heeft een aantal ontwikkelingsprojecten in Myanmar stopgezet. Met die steunprojecten was de afgelopen jaren ruim 200 miljoen euro gemoeid, melden functionarissen tegen Reuters.

De VN-Veiligheidsraad komt morgen bijeen achter gesloten deuren om de crisis te bespreken. Het is nog maar de vraag hoeveel de internationale druk op Myanmar de demonstranten zal helpen. Het militaire regime heeft zich er tot nu toe nog niets van aangetrokken. Afgezien van een aantal jaren van prille democratische hervormingen is het leger al een halve eeuw aan de macht.