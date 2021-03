Met Googles afscheid van tracking cookies verandert voor consument weinig

Met het blokkeren van de volgcookies zijn bovendien niet alle privacyzorgen van tafel, zegt Van Eijk, die regelmatig om tafel zit met Google. "Het gaat hier om plannen en die moeten nog worden uitgewerkt. De vraag is hoe. In de tussentijd zit Google om tafel met verschillende adverteerders die druk uitoefenen in de hoop dat ze voldoende informatie van websitebezoekers blijven krijgen. Ik ben benieuwd of Google voet bij stuk houdt."

Meer macht

Dat de consument op iets verbeterende privacy na, weinig van de verandering zal merken, denkt ook Frederik Zuiderveen Borgesius, hoogleraar ict & recht aan de Radboud Universiteit. Hij merkt ook op dat Google hiermee meer macht krijgt.

"Naast Facebook en Google zijn er talloze marketingbedrijven die geld verdienen via die third party cookies. Als zij hierdoor lastiger zaken doen en bijvoorbeeld failliet gaan, betekent dat dat het beetje concurrentie dat er nog is voor Google - op Facebook na - misschien wel verdwijnt."

Goede pr

Bovenal is deze stap een kwestie van goede pr, zegt Zuiderveen Borgesius. "Google zal hier zelf niet slechter van worden. Sommigen bij Google zullen het daadwerkelijk fijn vinden om mensen te beschermen tegen de tracking van derde partijen. En de privacy van gebruikers wordt ook iets beter beschermd. Maar het is deels ook voor de bühne: het bedrijf toont zich hiermee van de pro-privacy kant."

Ook de Bond van Adverteerders denkt dat de concurrentiepositie van Google wordt versterkt. "We begrijpen dat Google zoekt naar alternatieven voor de third party cookies, want de maatschappelijke druk neemt toe. Maar je ziet ook dat de alternatieven die worden ontwikkeld vooral werken voor de klanten op het eigen platform. Het is aan ons om uit te zoeken hoe je ook op andere platforms zonder cookies privacy kunt garanderen en doelgroepen effectief kunt bereiken."

