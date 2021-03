Meer vrouwen in bestuur van Olympische Spelen Tokio

Aan de raad van bestuur van de Olympische Spelen in Japan worden twaalf vrouwen toegevoegd. Dat gebeurt op verzoek van de nieuwe voorzitter van het organisatiecomité, Seiko Hashimoto. Haar streven is om ten minste 40 procent vrouwen in het bestuur te halen.

Hashimoto volgde vorige maand de 83-jarige Yoshiro Mori op, die in opspraak was geraakt door vrouwonvriendelijke uitspraken. Vrouwen zouden volgens hem te veel praten in vergaderingen, betogen niet kunnen afronden en de zaken onnodig ophouden. Zijn opmerkingen leidden tot veel verontwaardiging en uiteindelijk tot zijn vertrek.

Verhogen

Om de twaalf vrouwen te kunnen toevoegen is besloten het aantal leden van de raad van bestuur te verhogen tot 45. Aangezien er al zeven vrouwen in het bestuur zitten, komt het totale aantal op 19 en dat betekent dat 42 procent van de bestuursleden vrouw zal zijn.

Volgens Seiko Hashimoto worden de nieuwe leden woensdag bekendgemaakt, zodra het comité zijn goedkeuring eraan heeft gegeven.