Netanyahu weet het zeker: Iran zat achter explosie op Israëlisch schip

De Israëlische premier Netanyahu beschuldigt Iran openlijk van een aanval op een Israëlisch vrachtschip in de Golf van Oman. Afgelopen dagen had de Israëlische defensieminister al impliciet naar Teheran gewezen, maar Netanyahu komt nu met een publieke beschuldiging.

Het schip, de Helios Ray, had auto's gelost in de Perzische Golf en was onderweg naar Singapore. In de nacht van donderdag op vrijdag werd het getroffen door een explosie. De ontploffing veroorzaakte volgens Amerikaanse defensiefunctionarissen zowel aan stuurboord als aan bakboord twee gaten in de romp, net boven de waterlijn.

Een Israëlische minister zegt dat de schade werd veroorzaakt door kleefmijnen, explosieven die meestal handmatig aan de romp van een schip worden vastgemaakt. Bij de explosie raakte voor zover bekend niemand gewond.

"Dit was duidelijk een actie van Iran", zei premier Netanyahu tegen de Israëlische publieke omroep, zonder bewijs te leveren. Op de vraag of Israël wraak zou nemen zei Netanyahu onder meer: "We gaan overal in de regio de confrontatie aan." Hij herhaalde dat Israël niet zal toestaan dat Iran nucleaire wapens ontwikkelt.

Iran ontkent iets met de explosie te maken te hebben.

Syrië meldt raketaanvallen

Na de opnames van het interview met Netanyahu meldden Syrische staatsmedia dat Israëlische raketten waren onderschept in de buurt van Damascus.

"De kans is groot dat dit de vergeldingsaanval was", zegt correspondent Ties Brock in het NOS Radio 1 Journaal. "Israël voert regelmatig aanvallen uit op pro-Iraanse milities, maar er wordt wel verondersteld dat het dit keer een reactie was op de aanval op de Helios Ray." Door het incident lopen de spanningen tussen de aartsvijanden volgens Brock verder op.

De aanval op het vrachtschip vertoont overeenkomsten met incidenten in 2019, toen in de regio olie-installaties en -tankers werden aangevallen en gesaboteerd.