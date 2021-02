Haagse plannen: hoe de politiek de volgende pandemie bestrijdt

De ChristenUnie wil landbouw minder intensief maken. Dat draagt bij aan het voorkomen van infecties van dier op mens, schrijft de partij. D66 onderschrijft dat, maar wijt het ontstaan van zoönosen (infecties die van dieren op mensen kunnen worden overgedragen) ook aan ontbossing en handel in wilde dieren waardoor "mens en dier dichter op elkaar komen te leven". Met de focus op de dierenhandel raakt D66 aan de hypothese dat corona verspreid is via een markt in de Chinese stad Wuhan waar wilde dieren worden verhandeld.

Een partij die zou kunnen zeggen: 'we hebben het altijd al gezegd', is de Partij voor de Dieren. In hun programma voor de vorige verkiezingen in 2017 vroeg de partij al aandacht voor zoönosen. En in Zendtijd voor Politieke Partijen-onderwerp van een jaar later zegt de voiceover: "Zoönosen kunnen uitgroeien tot een ware pandemie, met miljoenen dode mensen en dieren tot gevolg."