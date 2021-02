Een jaar na de eerste coronabesmetting: 'Het leek wel een intense film'

"Op dat moment was ik heel blij dat we nog niet getroffen waren. We wisten ook nog niet zo goed wat het betekende als het zou gebeuren. Inmiddels helaas wel. We hebben twee uitbraken gehad, net na de zomer en in de afgelopen wintermaanden."

"Bij de eerste besmetting overheerste niet de angst, maar strijdbaarheid. Al wisten we minder dan nu. Bewoners met dementie moesten nog alleen op hun kamer in isolatie. Dat was vaak lastig uit te leggen, onherkenbaar in beschermende kleding. Daarna hebben we een aparte covid-afdeling opgetuigd, waardoor mensen niet meer eenzaam in isolatie hoefden."

"Ondanks dat soort inzichten was de tweede uitbraak vlak na Oud en Nieuw heftiger. Ik ben nog steeds aan het bijkomen. In korte tijd overleden meerdere bewoners, sommigen liepen de dag daarvoor nog vitaal door de gang. Op een bepaald moment dachten we we het ergste achter de rug te hebben. Een paar dagen later waren er ineens weer een aantal mensen overleden."

"Je wordt dan geleefd. Helemaal omdat er door de lockdown bijna geen opties zijn om stoom af te blazen. Het is moeilijk om als collega's naar elkaar om te blijven kijken als iedereen in de overlevingsstand gaat. Ik heb toen voor het eerst in mijn leven gehuild op werk, het ware zulke intense weken."

"Gelukkig zijn we op dit moment coronavrij en is het vaccineren gestart. Niet dat ons werk direct verandert, we moeten net zo voorzichtig blijven, maar het biedt perspectief. Laatst lagen er kaartjes bij de ingang waarmee je elkaar kon complimenteren. Dat gaat verloren in de hectiek, maar is zó belangrijk. Ik hoop dat het zo blijft, al zijn het nog steeds onzekere tijden."