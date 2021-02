Hoe verder na rapport-Khashoggi? 'De VS en Saudi-Arabië hebben elkaar nodig'

Toch weet De Wijk dat een goede relatie tussen de VS en Saudi-Arabië voor beiden landen van groot belang is. "Er is nu een precair evenwicht in de regio, waarin de VS en Saudi-Arabië elkaar nodig hebben in hun strijd tegen de invloed van Iran. Biden heeft duidelijk aangegeven dat hij de Saudi's niet meer steunt in hun bemoeienis in Jemen. Feitelijk zeg je dan dat de Saudi's zich moeten terugtrekken."

Als de Amerikanen zich van Saudi-Arabië afkeren dan levert dat mogelijk een veiligheidsprobleem op voor Saudi-Arabië in de regio, met verstrekkende gevolgen. "Wat je wilt voorkomen is dat de Saudi's met een kernwapen komen. De geschiedenis leert ook dat een regio instabieler wordt als kernwapens in de maak zijn."