Biden belt met Saudische koning, vlak voor verschijnen rapport moord Khashoggi

De Amerikaanse president Biden heeft in een telefoongesprek met de Saudische koning Salman gezegd dat hij wil werken aan banden tussen de landen die "zo sterk en transparant mogelijk" zijn. Dat meldt het Witte Huis.

Het telefoongesprek tussen de twee leiders gebeurde in afwachting van een nog openbaar te maken Amerikaans rapport over de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Die werd in 2018 in het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul vermoord.

In het nu nog geheime rapport van de Amerikaanse inlichtingendienst CIA wordt de betrokkenheid van kroonprins Mohammed bin Salman beschreven. Hij zou de opdracht voor de moord hebben gegeven. Het rapport wordt ieder moment verwacht, schrijven Amerikaanse media.

Mensenrechten

Of president Biden en koning Salman over het rapport hebben gesproken, is niet duidelijk. Zowel het Witte Huis als Saudische media maken er geen melding van. Biden zei gisteren wel dat hij het rapport heeft gelezen.

Het rapport, en de pijnlijke conclusie voor het Saudische koningshuis, wordt gezien als een vuurproef voor de toekomstige relatie tussen de twee bondgenoten. De twee landen werken al decennia samen tegen de invloed van Iran in het Midden-Oosten. "De twee leiders bevestigden het historische belang van de relatie tussen de landen", schrijft het Witte Huis.

Biden zei dat hij sterke banden wil houden met een van de belangrijkste Arabische bondgenoten van de VS. "Onze focus ligt op het herijken van de relatie", zei een woordvoerder. "Natuurlijk zijn er onderwerpen waar we ons zorgen over maken en daarover houden we de verschillende opties op verantwoording open", doelde ze op het belang van mensenrechten in Saudi-Arabië.

De Amerikaanse president zei achteraf dat het gesprek "goed" was verlopen. Vanuit Saudi-Arabië werd ook positief teruggekeken op het telefoontje. Media uit dat land melden dat de koning Biden feliciteerde met zijn presidentschap. Salman onderstreepte ook het belang van een sterke relatie.

Lichaam Khashoggi nooit gevonden

Khashoggi woonde in de VS en werkte onder meer als columnist voor de Washington Post. Zijn kritische columns gingen onder meer over de Saudische kroonprins. Hij werd in 2018 naar het consulaat in Istanbul gelokt en daar vermoord. Zijn in stukken gesneden lichaam is nooit gevonden.

Vijf verdachten werden in 2019 veroordeeld tot de doodstraf. Die straf werd later omgezet naar 20 jaar cel nadat de nabestaanden van de journalist de vijf hadden vergeven. Drie anderen kregen opgeteld 24 jaar cel.

Mohammed bin Salman ontkende in 2019 dat hij achter de moord zat. Wel nam hij de verantwoordelijkheid voor de moord op zich, omdat die werd gepleegd door mensen die bij de Saudische overheid werken.

Als kroonprins heeft 'MBS' grote invloed op het beleid van zijn vader, de koning. Bovendien zou hij elk moment de 85-jarige Salman kunnen opvolgen. Dat betekent dat de zaak een precaire aangelegenheid is voor het Witte Huis.