Saudische minister: we weten niet waar lichaam Khashoggi is

De Saudische autoriteiten hebben het hele Saudische team dat de journalist Khashoggi vermoordde vastgezet, maar ze weten niet waar het lichaam van de journalist is. Dat heeft de Saudische minister van Buitenlandse Zaken gezegd in een interview op de Amerikaanse tv-zender CBS.

Khashoggi, die kritisch over het Saudische koningshuis schreef, werd op 2 oktober vermoord en in stukken gesneden in het Saudische consulaat in Istanbul. Hij was daar binnengelopen om papieren voor zijn huwelijk te regelen.

Minister Adel al-Jubeir houdt vol dat Saudische ambtenaren zonder toestemming van de autoriteiten Khashoggi hebben vermoord. Dat was volgens hem "een tragische fout".

Zuur

Er zitten elf mensen vast voor de moord. Jubeir herhaalde dat kroonprins Mohammed bin Salman er niet bij betrokken was. De CIA en Turkse onderzoekers hebben de kroonprins als opdrachtgever genoemd. Volgens Turkse onderzoekers zijn de lichaamsdelen van Khashoggi in zuur opgelost.

President Trump gaat er ondanks de bevindingen van zijn eigen CIA van uit dat de Saudische kroonprins onschuldig is en wil de betrekkingen met Riyad goed houden.

The New York Times schreef vrijdag dat de CIA een gesprek heeft onderschept uit 2017 waarin de kroonprins tegen een medewerker zegt dat hij achter Khashoggi aangaat "met een kogel" als die niet naar Saudi-Arabië terugkeert. "Ik geef geen commentaar op rapporten die gebaseerd zijn op anonieme bronnen", reageerde de Saudische minister daarop.

Vorige week zei VN-rapporteur Callamard dat Saudi-Arabië het onderzoek naar de moord op Khashoggi ernstig tegenwerkt. Ze zei dat Turkse onderzoekers nauwelijks tijd en gelegenheid kregen onderzoek te doen in het consulaat. Zijzelf werd niet toegelaten in het consulaat.