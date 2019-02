Kritiek VN op Saudische tegenwerking onderzoek Khashoggi

De VN verwijt Saudi-Arabië het onderzoek naar de moord op de Saudische journalist Khashoggi ernstig te hebben tegengewerkt. VN-rapporteur Callamard uitte haar kritiek op de Saudische autoriteiten na een bezoek aan Turkije, het land waar de moord vorig jaar werd gepleegd.

Ze beschreef de dood van de Saudiër als een wrede, geplande moordpartij, bedacht en uitgevoerd door Saudische functionarissen. Callamard komt in juni met een rapport over de moord, die internationaal grote verontwaardiging wekte.

Jamal Khashoggi schreef onder andere columns voor The Washington Post, waarin hij zich kritisch uitliet over de machtige Saudische kroonprins Mohammed bin Salman. Hij verdween na een bezoek op 2 oktober vorig jaar aan het Saudische consulaat in Istanbul. Al snel werd duidelijk dat hij in dat gebouw is gedood, waarna zijn lichaam in delen is weggesmokkeld.

Saudi-Arabië heeft pas na lange tijd toegegeven dat de journalist in het consulaat is omgebracht. Khashoggi's lichaam is nog altijd spoorloos.

'Jammerlijk weinig tijd'

Volgens Callamard kregen Turkse onderzoekers na de verdwijning van Khashoggi "jammerlijk weinig tijd en slechts beperkte toegang" tot het consulaat om adequaat onderzoek te doen op de plek waar de misdaad is gepleegd. De VN-rapporteur wilde zelf ook het consulaat bezoeken, maar werd niet binnengelaten.

In de week die Callamard doorbracht in Turkije heeft ze ook geluisterd naar een "angstaanjagende en gruwelijke" geluidsopname van de executie van Khashoggi, die in handen is van de Turkse geheime dienst.

Ook zei de VN-rapporteur dat ze zich zorgen maakt over het lot van de elf mensen die Saudi-Arabië terechtstaan in verband met deze zaak. Tegen hen is de doodstraf geëist. Callamard heeft Riyad gevraagd of ze de elf mag bezoeken, maar tot dusver zonder resultaat.