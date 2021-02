Mensenrechtenorganisaties: boycot WK in Qatar niet wenselijk

FIFA kreeg direct na de toewijzing van het WK aan Qatar al veel kritiek. Na de rapporten over slechte arbeidsomstandigheden nam die kritiek nog verder toe. De voetbalbond kwam daarom in 2017 met de belofte dat bij toekomstige selecties zal worden gekeken naar de mensenrechtensituaties in landen. "Als dat in 2010 was gedaan, dan had Qatar het WK mogelijk nooit gekregen," aldus Bosgraaf van Amnesty International.

Na internationale druk heeft de Qatarese regering de situatie voor arbeidsmigranten al iets aangepast. Deze werknemers kwamen voorheen naar Qatar in dienst van een werkgever, een zogenaamde sponsor. Die nam het paspoort in, en verbood de arbeider om een andere werkgever te vinden of naar huis te gaan. In september nam Qatar wetgeving aan waardoor deze arbeidsvorm niet meer mag. In de praktijk blijkt echter dat, als een arbeider wil vertrekken, het paspoort niet wordt teruggegeven.