Hoe voorkom je overvolle parken? 'Beter meeveren dan streng controleren'

Het waren festivaltaferelen. Harde muziek, een enorme menigte en hopen zwerfafval in het Amsterdamse Vondelpark, en ook in parken in Utrecht, Tilburg, Nijmegen, Maastricht en Groningen was het zo druk dat de politie ingreep, gisteren. De gemeenten zitten met een dilemma: hoe kun je de coronaregels handhaven en tegelijk mensen de kans geven om van het lenteweer te genieten?

In Amsterdam liep het uit op een confrontatie met twee aanhoudingen en een gewonde. In de andere steden verliepen de ontruimingen gemoedelijk en vertrokken mensen nadat ze door de politie waren gemaand het park te verlaten.

Het ging ook veelal niet om mensen die moedwillig de coronaregels wilden overtreden, zegt een bewoner die zag hoe het Tilburgse Spoorpark werd ontruimd. "Mensen zien wel dat het druk is, maar ze willen toch even met een wijntje in de zon zitten."

In Amsterdam was niet iedereen blij met de drukte in het Vondelpark: