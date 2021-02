Vragen na de persconferentie: waarom blijft de avondklok, en kunnen we al zwemmen?

Waarom mogen er maximaal twee personen per verdieping in de winkel? (En mogen een deur verder wel meerdere mensen zonder afspraak naar de drogist?)

Winkels mogen vanaf volgende week woensdag op afspraak klanten ontvangen. Per verdieping mogen maximaal twee klanten tegelijk in de winkel zijn.

Klanten moeten zich bovendien vier uur van tevoren hebben aangemeld en een bezoek duurt minimaal tien minuten: dit om te voorkomen dat klanten elkaar te snel afwisselen. "Klanten mogen uiteraard wel langer blijven", legt Middel uit.

Sandra begrijpt dit niet. Op de NOS-Facebookpagina schrijft ze: "Ik moet vier uur van tevoren melden dat ik schoenen kom passen en daarna mag ik zonder aanmelden deodorant kopen." Dit raakt volgens Middel van NKC de welbekende grens van essentiële en niet-essentiële winkels. "Een drogist verkoopt essentiële goederen, een kledingwinkel niet."

Bovendien is deze versoepeling vooral bedoeld om kleinere winkeliers tegemoet te komen, zegt Middel. "Voor de grote meubelboulevard was dit ook niet bedoeld. Twee personen per verdieping geeft een boetiek of een boekhandel meer mogelijkheden, want sommige winkels bleken niet in staat om snel een 'click-and-collectsysteem' op te tuigen."

Is er al meer perspectief voor de horeca?

Nelleke wil weten waarom de horeca niet op afspraak open mogen, en winkels wel. Demissionair premier Rutte was hier gisteren tijdens de persconferentie en vandaag in de Kamer glashelder over: hij wil wat betreft de horeca geen verwachtingen wekken. Het nu openstellen van de terrassen zou niet verstandig zijn, omdat die "een eigen aanzuigende werking hebben".

Eerder deze week pleitte burgemeester Broertjes van Hilversum er juist voor om buitenterrassen te openen. En ook een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat het demissionaire kabinet hier naar kijkt. Maar volgens Rutte leidt dit tot meer bewegingen. Hij wil wel bekijken wat een eventuele volgende stap is.

Waarom is de kinderopvang wel open en de buitenschoolse opvang niet?

De kinderdagopvang en gastouderopvang (inclusief de naschoolse opvang bij gastouder) zijn per 8 februari weer open. De basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs waren al open, en dat blijft ook zo.

Maar de buitenschoolse opvang (bso) blijft gesloten. "De bso leidt tot extra contact tussen scholieren van verschillende scholen. Bovendien heeft het sluiten van de bso ook invloed op het thuiswerken van ouders", zegt Middel.

En aan dat advies: 'blijf zoveel mogelijk thuis' is niets veranderd.