Dit zijn de nieuwe coronamaatregelen (en de regels die blijven gelden)

Zo gaan de scholen in het voortgezet onderwijs vanaf maandag 1 maart weer deels open. Leerlingen kunnen daar minimaal een dag in de week les krijgen. In het middelbaar beroepsonderwijs gaat het om een dag in de week.

Wel geldt er dat de leerlingen en studenten anderhalve meter afstand moeten houden en mondkapjes moeten dragen als ze door de school lopen. Ook zijn er gespreide pauzes en lestijden, en vaste looproutes. Als een leraar of leerling positief is getest, moet iedereen die langer dan een kwartier binnen anderhalve meter is geweest in quarantaine.

Het hoger onderwijs, het hbo en de universiteiten, blijft voorlopig dicht. Dat betekent dus een verlening van online onderwijs. Ook de buitenschoolse opvang blijft gesloten, behalve voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen.

De basisscholen en scholen voor speciaal (basis)onderwijs waren al open; dat blijft zo. Net als de kinderopvang.