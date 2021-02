Oppositie vindt coronastrategie onduidelijk en onlogisch

De oppositie vindt de versoepelingen van de coronamaatregelen niet ver genoeg gaan. Vanmiddag is er een debat in de Tweede Kamer. In de aanloop uiten partijleiders van niet-regeringspartijen hun ongenoegen over de "onduidelijke strategie" van demissionair premier en VVD-lijsttrekker Rutte. Ze vinden dat er nog steeds te weinig perspectief is voor jongeren.

De minister-president zei gisteravond op de persconferentie over de coronamaatregelen dat hij met heel Nederland wil afspreken zich goed aan de regels te houden. Dat was tegen het zere been van PVV-leider Wilders, die op Twitter reageert: "We spreken helemaal niks met je af Rutte behalve dat we genoeg van je hebben." Hij gebruikt daarbij de hashtag #klaarmetrutte.

De lijsttrekkers van kleinere oppositiepartijen gaan specifieker op de maatregelen in. Volgens Klaver van GroenLinks is de logica zoek. "Je kan straks wel je nagels laten doen, maar een student mag niet studeren in de universiteitsbibliotheek", zegt hij. De GroenLinks-leider komt vanmiddag met een voorstel waardoor er meer ruimte komt voor het hbo en de universiteit.

'Geen perspectief voor jongeren'

PvdA-leider Ploumen heeft een soortgelijke reactie. Zij zegt dat jongeren hun vrienden en hun oude leven missen en dat de leerachterstanden oplopen. "Maar de persconferentie biedt geen perspectief aan jongeren en studenten, maar wel aan de massagesalons die open gaat."

SP-lijsttrekker Marijnissen vindt dat het kabinet zijn beloftes niet nakomt door de avondklok in stand te houden, waarvan eerder werd gezegd dat die als eerste zou worden afgeschaft. Marijnissen zal vanmiddag pleiten voor een duidelijke crisisaanpak: "We moeten onze zorg zoveel mogelijk ontlasten. Daarna de scholen open, als dat veilig kan. Onze vrijheden terug. en daarna: de economie weer open."

Sigrid Kaag van regeringspartij D66 noemt de aangekondigde versoepelingen juist "essentieel". "Eenzaamheid bij jongeren en ouderen, leerachterstanden, financiële stress bij ondernemers, het drukt zwaar op onze samenleving. Het veilig heropenen van de samenleving is nodig voor het economische en sociale herstel."

Over drie weken verkiezingen

Over drie weken zijn de verkiezingen. Het debat over de coronamaatregelen zal daarom meer dan ooit ook een campagnedebat zijn. Behalve Wilders, wees Klaver gisteravond ook alvast op de tweede rol van Rutte "Ik heb voor het eerst het idee dat ik niet heb zitten kijken naar een persconferentie van premier Rutte, maar van de lijsttrekker van de VVD."

De Tweede Kamer wordt vanaf 09.00 uur in een technische briefing bijgepraat door Jaap van Delden (directeur vaccinatieprogramma) en Jaap van Dissel (directeur infectiebestrijding), beiden zijn van het RIVM. Daarna, rond 11.30 uur, begint het debat met premier Rutte, coronaminister De Jonge en minister Van Ark voor Medische Zorg. Alles is live te volgen op onder meer Nos.nl en NPO Politiek.