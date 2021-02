15 jaar cel voor man die moord op kritische Maltese journaliste bekent

Eén van de drie mannen die werden verdacht van betrokkenheid bij de moord op de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia heeft 15 jaar gevangenisstraf gekregen. Ook moet de man, Vince Muscat, 42.000 euro betalen aan gerechtelijke kosten.

Caruana Galizia kwam in 2017 om het leven door een bomaanslag op haar auto. Muscat bekende vandaag schuld. Zijn advocaat liet in de rechtbank weten dat zijn cliënt toegeeft dat hij Caruana Galizia heeft gedood.

Muscat bereikte een schikking met de officieren van justitie door informatie over de moord te geven en afstand te doen van zijn recht op beroep, meldt de lokale krant The Times of Malta. De twee andere verdachten, de broers George and Alfred Degiorgio, blijven volhouden dat ze onschuldig zijn.

Omtzigt speciaal rapporteur

De 53-jarige onderzoeksjournalist Caruana Galizia schreef veel over corruptiezaken op Malta. Daarbij wees ze vaak naar politici, onder anderen naar de toenmalige premier en enkele ministers. Meerdere ministers en de voormalige premier zijn na haar moord opgestapt.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt werd door de Raad van Europa als speciaal rapporteur aangewezen om de moord en de nasleep te onderzoeken. Hij stuitte daarbij op ernstige gebreken in de Maltese rechtsstaat. Omtzigt schreef vorig jaar een brief waarin hij de premier van Malta opriep het onderzoek naar de moord op de Maltese onderzoeksjournalist niet stop te zetten.