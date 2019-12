Premier Malta kondigt vertrek aan, wil in januari aftreden

De premier van Malta stapt volgende maand op. De omstreden Joseph Muscat ligt zwaar onder vuur omdat hij mogelijk betrokken is bij corruptiepraktijken. In de nasleep van de geruchtmakende moord op de onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia in 2017 vertrokken al meer politieke prominenten, onder wie de stafchef van Muscat en de minister van Toerisme. De minister van Economische Zaken is tijdelijk teruggetreden.

Muscat zei in een tv-toespraak dat hij op 12 januari terugtreedt, maar zal aanblijven tot er een nieuwe premier en leider van zijn sociaal-democratische partij is gekozen. Zijn aftreden hing al dagen in de lucht.

Gisteren werd de vooraanstaande zakenman Yorgen Fenech officieel aangeklaagd, omdat hij ervan wordt verdacht dat hij de opdrachtgever is van de moord op Galizia. Zij schreef op haar blog veel en kritisch over de corruptie op het eiland. Fenech ontkent elke betrokkenheid bij de moord. Galizia kwam om het leven door een bomaanslag op haar auto.

Fenech werd opgepakt toen hij vorige week Malta probeerde te verlaten op zijn privéjacht. De zakenman bleek eigenaar te zijn van een bedrijf in Dubai, 17 Black, waarvan Galizia onthulde dat het banden had met Maltese politici. Toen was nog niet duidelijk dat Fenech erachter zat.

Paspoort kopen

In Malta is er gebrekkig toezicht op witwassen en de financiering van terrorisme. Rijke buitenlanders kunnen er makkelijk aan een paspoort komen, als ze maar betalen: de prijs is 900.000 euro. Met dat document kunnen ze vrij reizen in de Europese Unie, waarvan Malta lid is. Ook kunnen ze in EU-landen bankrekeningen openen en bedrijven opzetten. Binnen de EU zijn veel zorgen over het corrupte klimaat in de kleine lidstaat.

Nieuwsuur deed uitgebreid onderzoek naar de Maltese paspoorthandel: