Druk op kabinet neemt toe, maar 'alleen ruimte voor kleine versoepelingen'

Het demissionaire kabinet zou dolgraag vanavond aankondigen dat de winkels weer open mogen, iedereen weer naar de sportschool of de kroeg in kan, of een theater of bioscoop kan bezoeken. Het kabinet begrijpt "heel goed" dat mensen snakken naar meer lucht en ruimte. Maar dat soort versoepelingen zitten er nog helemaal niet in, zo lieten de demissionair ministers gisteren na overleg op het Torentje al duidelijk blijken.

Het is voor het demissionaire kabinet laveren tussen kijken hoe er iets meer lucht en ruimte gecreëerd kan worden en goed in de gaten houden welke gevolgen dat voor de medische zorg en de volksgezondheid kan hebben. Daarbij wil het kabinet laten zien dat het luistert naar de roep om versoepelingen, maar zal het ook benadrukken dat de ruimte beperkt is. De angst voor een derde golf is nog volop aanwezig.

Fysiek lesgeven

Kleine versoepelingen, daar zal het vanavond dus over gaan, met de nadruk op klein. Het kabinet zal waarschijnlijk benadrukken er iets meer ruimte komt door vast te houden aan de avondklok. Verder bevestigden ingewijden zondag dat het de bedoeling is om middelbare scholen en mbo's weer meer mogelijkheden te geven om fysiek les te geven en kappers onder strikte voorwaarden weer klanten te laten ontvangen. Ook is er nagedacht over het openen van winkels voor afspraken in tijdsvakken.

Er wordt nog bekeken of behalve de kappers ook andere contactberoepen weer aan het werk mogen. En mogelijk krijgen jongvolwassenen ook meer mogelijkheden om te sporten.

Niet op verkiezingsdag

Tegenover die kleine versoepelingen staat dus een verlenging van de avondklok. Het kabinet zou die het liefst nog drie weken vasthouden, maar dat betekent wel dat hij dan ook geldt op verkiezingsdag, 17 maart. Normaal gesproken zijn de stembussen tot 21.00 uur open en wordt er daarna nog geteld. Het zou kunnen dat het kabinet vanavond bekendmaakt dat de avondklok niet op de verkiezingsavond zal gelden.

Die verkiezingen beginnen een steeds grotere rol te spelen in de besluitvorming, zegt politiek verslaggever Xander van der Wulp. "Het kabinet zit er beetje mee in zijn maag." De ministers willen voorkomen dat mensen gaan denken dat hun besluiten zijn ingegeven door de verkiezingscampagne.