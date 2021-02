Ondernemers begrijpen nieuwe maatregelen niet: 'In andere landen zijn winkels open'

Het lijkt erop dat het kabinet morgen aankondigt dat middelbare scholen en mbo's deels weer opengaan voor fysiek onderwijs. Ook kappers zouden hun werk weer mogen uitvoeren. Branches waarvoor geen versoepelingen komen, zoals de horeca en detailhandel, reageren kwaad.

Udo Delfgou van winkelbrancheorganisatie INretail zegt niet te snappen waarom de winkels niet open mogen vanaf 3 maart: "Met ons vindt overigens bijna heel Europa dat; in Frankrijk, België zijn de winkels gewoon open."

Er wordt wel gesproken over winkelen op afspraak. Dat zou volgens dan "zo ruim mogelijk moeten", zegt Delfgou: "Zodat je alle ondernemers iets biedt. En niet alleen één op één, maar ook voor winkels die groter zijn mogelijkheden biedt dit in te zetten. Maar het is een second best, we vinden primair dat de winkels op 3 maart open moeten kunnen."

Directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland is nog feller. Hij noemt de voornemens van het kabinet "schandalig", zegt hij in De Telegraaf: "Het kabinet heeft duidelijk alle hoop opgegeven."

Ook verwijt hij demissionair minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid "een gebrek aan empathie", omdat hij bepaalde evenementen wel mogelijk zou willen maken onder voorbehoud van een strak testbeleid.

Knipbeurt

Kappers daarentegen zijn verheugd met het voornemen van het kabinet. "Deze ontwikkeling past bij ons verhaal. We roepen al weken dat we veilig open kunnen", zegt een woordvoerder van kappersvereniging Anko.

De opening van kappers kan alleen onder voorwaarden, zo luiden de berichten, zoals werken op afspraak en vragen naar coronagerelateerde klachten. "Dat klinkt goed, want dat was ook al zo voordat we moesten sluiten", aldus de woordvoerder.

Ook Leendert-Jan Visser van MKB Nederland is blij dat de kappers weer open mogen: "Het is logisch dat daar versoepelingen komen. Maar datzelfde zou moeten gelden voor rijscholen en schoonheidsspecialisten", zei hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Stap voor stap

"We hebben een plan gemaakt met de sector om niet eerst de ene sector te openen en dan de andere, maar alle sectoren stapje voor stapje. Voor de horeca gebeurt nu niets. Waarom zou je niet met kunnen dineren op een terras, met voldoende afstand, maar wel naar de kapper kunnen?"

Overigens opperde Rutte begin februari ook om alle sectoren tegelijkertijd een kleine versoepeling te geven, in plaats van sector voor sector te heropenen.

Mogelijk mogen winkels ook iets meer vanaf volgende week. Het systeem van click en collect zou uitgebreid kunnen worden met winkelen op afspraak. Visser: "De vraag is hoe dat er precies uitziet. Als dat een persoon is per winkel per half uur, dan heb je daar niet zoveel aan."