Kabinet denkt over ander soort corona-versoepeling, 'meer sectoren een beetje open'

Premier Rutte benadrukt dat het nog maar een gedachte is binnen het kabinet. Hij zegt wel dat hij over dit onderwerp anders is gaan denken. "Eerst lieten we bijvoorbeeld het sporten toe en daarna kwamen de musea of de cafés aan de beurt." Hij kan zich voorstellen dat bijvoorbeeld een restaurant voor een paar tafeltjes opengaat en de kapper voor een beperkt aantal mensen per dag.

Deze strategie zou ook het begrip bij de Nederlandse bedrijven kunnen vergroten. De opening per sector leidt tot irritatie, weet Rutte. "Het frustreert. Waarom winkels openen en restaurants dicht? Waarom de een wel, waarom de ander niet?"

De premier wil wel duidelijk hebben dat de kapper en het restaurant maar willekeurige voorbeelden zijn. "Hardop filosoferen is altijd gevaarlijk in een tv-programma. Mensen denken dan; dat wordt het. En dat is het echt niet."

Voorlopig zijn er ook geen versoepelingen in zicht, alleen de basisscholen gaan vanaf volgende week maandag open.

Bij het wekelijkse coalitieoverleg is deze nieuwe strategie afgelopen maandag voor het eerst besproken. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff deed het voorstel en de andere partijen reageerden positief.