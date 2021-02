'Nederland betrokken bij betaling losgeld aan Nigeriaanse piraten'

De Nederlandse ambassade in Nigeria was in 2018 nauw betrokken bij de betaling van tonnen aan losgeld aan piraten die een Nederlands vrachtschip hadden gekaapt. Dat meldt NRC op basis van onder meer gesprekken met betrokkenen. Volgens de krant schond Nederland daarmee zijn eigen beleid om niet mee te werken aan losgeldbetalingen.

De piraten kaapten het schip van de Groningse rederij ForestWave in april 2018 in de Golf van Guinee. Ze hielden de tien opvarenden, die uit Rusland, Oekraïne en de Filipijnen kwamen, een maand lang in gijzeling. Na betaling van 340.000 dollar in contanten kwam de bemanning vrij.

Koffer met cash

Volgens NRC werd het losgeld betaald door de rederij, maar speelde de Nederlandse overheid een grote rol. Zo zou een hoge ambassademedewerker de koffer met cash hebben meegenomen naar de Nigeriaanse hoofdstad Abuja, waar het geld zou zijn bewaard in de kluis van de ambassade.

Het geld werd later doorgegeven aan een tussenpersoon die de kapers betaalde, schrijft de krant. Nederland zou de eigen betrokkenheid niet hebben gedeeld met Nigeria, dat tegen het betalen van losgeld is.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie en rederij ForestWave willen tegen de krant niet ingaan op de zaak. Het ministerie doet naar eigen zeggen nooit mededelingen over ontvoeringszaken, in het belang van eventuele toekomstige gevallen.

Verdachte zit vast in Nederland

Later in 2018 werd een van de verdachten van de kaping aangehouden in Zuid-Afrika. Dat gebeurde op basis van een internationaal arrestatiebevel dat door Nederland was uitgegeven.

Eind 2019 werd de Nigeriaan uitgeleverd aan Nederland, dat hem gaat berechten. In afwachting van zijn rechtszaak zit hij in de gevangenis van Ter Apel.