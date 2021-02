Ook Eerste Kamer stemt in met nieuwe avondklok-wet

De nieuwe avondklok-wet kan worden ingevoerd. De Eerste Kamer heeft vanavond ingestemd met de spoedwet, bedoeld om de avondklok een steviger juridische basis te geven. Bij de hoofdelijke stemming bleek dat 45 van de 58 aanwezige senatoren akkoord gingen met de deze week ingediende wet. Gisteren sprak een meerderheid in de Tweede Kamer al zijn steun uit voor de wet. "Daarmee is het wetsvoorstel aanvaard", aldus Eerste Kamervoorzitter Bruijn.

De tekst van de nieuwe wet - officieel: Tijdelijke wet beperking vertoeven in de openlucht Covid-19 - is deze week haastig opgesteld. Het kabinet wilde namelijk een juridisch deugdelijke wet klaar hebben liggen het geval het gerechtshof in hoger beroep de wet zou afkeuren. De uitspraak zou eigenlijk vandaag zijn, maar het wordt volgende week vrijdag.

Ondeugdelijke grondslag

Over die huidige wet is deze week veel discussie en verwarring ontstaan. Dat gebeurde dinsdag toen de rechtbank in Den Haag, in een rechtszaak van stichting Viruswaarheid oordeelde dat de wet niet deugt en direct ingetrokken moest worden. De wet is namelijk gebaseerd op de Wet buitengewone bevoegdheden burgerlijk gezag (Wbbbg), bedoeld voor acute noodsituaties. En de rechter vond dat daar echt geen sprake van was.

Even was het idee dat iedereen weer 's avonds na 21.00 uur de straat op kon, maar het kabinet wist -via een andere rechtelijke uitspraak - de avondklok voorlopig overeind te houden.

Voor het geval dat het gerechtshof volgende week een streep zet door de avondklok die gebaseerd is op de Wbbbg, heeft het kabinet nu een wet klaarliggen met een stevigere juridische onderbouwing.

Kritische senaat

Vandaag kreeg minister Grapperhaus, net als gisteren in de Tweede Kamer, veel kritiek over zich heen omdat het kabinet bij de invoering van de avondklok steken heeft laten vallen.

De regeringspartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie en de oppositiepartijen SP, GroenLinks, PvdA en de groep Otten stemden na een lange dag debatteren in met het wetsvoorstel van minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid.

De wet gaat dit weekend in. De avondklok geldt tot de ochtend van 3 maart. Volgende week dinsdag maakt het kabinet bekend of de avondklok wellicht verlengd wordt en of er mogelijk versoepelingen komen.