Van Ark over Hoekstra in het Thialf: dit kan echt niet

Minister Van Ark begrijpt de ophef over de tweet van minister Hoekstra die binnen aan het schaatsen is: "Dit kan echt niet. Ik snap dat het verleidelijk is, maar de binnensportlocaties zijn dicht en dit had niet mogen gebeuren."

Hoekstra deelde gisteren op Twitter een foto waarop hij in het Thialf in Heerenveen aan het schaatsen is met Sven Kramer. Dat leidde tot verbaasde reacties, omdat binnen sporten vanwege corona niet mag. Op de vraag of dit een privilege is dat ministers hebben, zegt Van Ark: "Ik geloof niet in privileges voor ministers en bestuurders."

"Dit was misschien een beetje dom", zegt de demissionair minister voor Medische Zorg. Zij vindt het "heel wrang, omdat we zo graag met zijn allen uit deze situatie willen komen. Dat betekent dat we een beetje geduld moeten hebben."

Dat geldt ook voor CDA-lijsttrekker Hoekstra, benadrukt zij.