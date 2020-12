Kritiek op kerkbezoek minister Bijleveld: 'Ze heeft toch een voorbeeldfunctie?'

Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft gisteravond een fysieke kerkdienst bezocht in haar woonplaats Goor. Critici vinden dat niet handig. "Als minister heeft ze in coronatijd een voorbeeldfunctie", zegt defensievakbond AFMP tegen RTV Oost.

De minister bracht gisteravond een bezoek aan de Hofkerk, die ondanks het advies om diensten op Kerstavond zoveel mogelijk digitaal te houden, toch fysieke diensten hield. Volgens de kerk zijn de diensten in principe bedoeld voor maximaal dertig bezoekers die bijvoorbeeld eenzaam zijn of geen internet hebben.

Een woordvoerder van de minister zegt dat de minister lid is van de kerk en om die reden een uitnodiging heeft gekregen. Daarop ging ze in, mede omdat haar man er werkt als vrijwilliger. Er waren volgens de woordvoerder in totaal zestien bezoekers.

Voorbeeldfunctie

Het kabinet drong er eerder bij kerken op aan om fysieke diensten zoveel mogelijk te beperken. De druk op de zorg is hoog, zo ook in Twente. Daar deden de ziekenhuis deze week een beroep op defensie en voormalig IC-verpleegkundigen om bij te springen in de ziekenhuizen.

Vakbond AFMP is kritisch over het kerkbezoek van de minister van Defensie. "Ik ben van mening dat iedereen zoveel mogelijk de regels moet volgen en een minister ook een voorbeeldfunctie heeft", zegt voorzitter Anne-Marie Snels.

Ook PVV-Kamerlid Roy van Aalst heeft geen begrip voor het kerkbezoek van Bijleveld. "Ik vind het typisch CDA. Iets met een bruiloft", zegt hij tegen RTV Oost, refererend aan minister Grapperhaus van Justitie die onder vuur kwam te liggen omdat hij zich op zijn eigen bruiloft niet aan de coronamaatregelen hield.