Grapperhaus krijgt alsnog boete voor schenden coronaregels op bruiloft

Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid heeft alsnog een boete gekregen voor het schenden van de coronaregels op zijn bruiloft. De boete bedraagt 390 euro.

Eind vorige maand kwamen foto's naar buiten van het huwelijk van de bewindsman. Daarop was te zien dat gasten onderling onvoldoende afstand hielden en dat hij zich zelf ook niet hield aan de coronamaatregelen.

De beelden leidden tot een storm aan kritiek, onder meer in de Tweede Kamer. Een motie van afkeuring haalde het net niet. De CDA-minister bood meermaals zijn excuses aan voor het overtreden van de coronaregels.

Rode Kruis

De minister en zijn vrouw maakten beiden een donatie van 390 euro over aan het Rode Kruis, als boetedoening. Een boete van het Openbaar Ministerie bleef tot nu uit, maar daarin is nu dus verandering gekomen.

"Het OM vindt dat met het opleggen van de geldboete de geloofwaardigheid van de handhaving van de coronaregels, waarvan de minister van Justitie en Veiligheid het boegbeeld is, gediend is", staat in een persbericht.

Alleen de minister heeft overigens een boete gekregen, zijn vrouw niet. Dat is omdat Grapperhaus een "bijzondere positie" inneemt als boegbeeld van het ministerie, zegt een woordvoerder van het OM. Het besluit om de bewindsman te beboeten, liet volgens het OM relatief lang op zich wachten vanwege zijn positie. "Het is geen dagelijkse kost om aan ministers boetes op te leggen", zegt de woordvoerder. Volgens justitie is er nu een "zorgvuldige afweging" gemaakt.

Strafblad

Grapperhaus zegt het besluit van het OM te respecteren en de boete te betalen. "Als het OM zegt dat er regels zijn overtreden en dat ik daarom een boete moet betalen, dan is dat zo." De boete wordt nu in zijn 'justitiële documentatie' opgenomen. De minister van Justitie erkent dat hij nu, zoals het in de volksmond heet, een strafblad heeft. Of een overtreding van de coronaregels wel een strafblad tot gevolg moet hebben, is overigens nog onderwerp van debat in politiek Den Haag.

Grapperhaus herhaalt dat hij het betreurt dat op zijn huwelijk de coronaregels zijn overtreden. Hij heeft tegenover het OM erkend dat het niet goed is gegaan. Het bedrag dat Grapperhaus en zijn vrouw aan het Rode Kruis hadden betaald, gaat hij niet terugvragen.