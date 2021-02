Amerikaanse staat South Carolina neemt strenge abortuswet aan

De gouverneur van de Amerikaanse staat South Carolina heeft een wet ondertekend die bijna alle abortussen in de staat verbiedt. Alleen onder bepaalde omstandigheden is een abortus nog toegestaan, zoals bij verkrachting, incest, of als het leven van de zwangere vrouw in gevaar is.

Het is een van de strengste abortusverboden in het land, die geldt vanaf het moment dat er bij de foetus een hartslag is vastgesteld. Een foetus heeft na zes weken al een hartslag, maar over het algemeen wordt in de Verenigde Staten een foetus pas na 24 weken als levensvatbaar gezien. Wie de nieuwe wet overtreedt, riskeert een gevangenisstraf.

Rechtszaak

Direct na het bekrachtigen van de wet heeft de gezondheidsorganisatie Planned Parenthood een rechtszaak tegen de staat aangespannen. De organisatie noemt de wet ongrondwettelijk, omdat het Amerikaanse Hooggerechtshof in 1973 oordeelde dat de grondwet het abortusrecht van vrouwen beschermt.

"Politici uit South Carolina gebruiken een abortusverbod om slachtoffers van seksueel geweld aan te vallen en opnieuw slachtoffer te maken", reageert directeur Alexis McGill Johnson van Planned Parenthood in een verklaring.

'Gelukkige dag'

De Republikeinse gouverneur McMaster sprak gisteren na de ondertekening van de wet van "een geweldige, gelukkige dag". "Er kloppen een hoop gelukkige harten in South Carolina op dit moment."

Verschillende Amerikaanse staten hebben soortgelijke abortuswetten als in South Carolina aangenomen, waarbij de meeste nog worden aangevochten in de federale rechtbank. In 2019 werd een soortgelijke abortuswet in de staat Iowa nietig verklaard.