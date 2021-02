Doorstart Miss Etam en Steps mislukt, vakbond wil onderzoek naar overname

Het is niet gelukt de winkels van Steps en Miss Etam een doorstart te geven. Een half jaar nadat ondernemer Martijn Rozenboom de ketens uit de failliete boedel van moederbedrijf FNG had overgenomen, vroeg vakbond AVV de rechter het faillissement uit te spreken omdat het loon van het personeel van de modeketens niet werd betaald. Vandaag ging de rechter mee in dat verzoek.

AVV-voorzitter Martin Pikaart zegt dat de uitspraak een eind maakt aan "de lijdensweg voor werknemers". "Er is in elk geval duidelijkheid", zegt hij. "Dit was namelijk al de tweede keer sinds de doorstart in september dat het personeel maar moest afwachten of de lonen wel betaald zouden worden."

Pikaart noemt het jammer dat de 300 personeelsleden op straat komen te staan, maar zegt dat zij nu in ieder geval door het UWV betaald zullen worden. Tegen RTL Nieuws zegt curator Nils Reerink dat de bedrijven geen aanspraak konden maken op coronasteun van de overheid, omdat ze door de overname als een nieuw bedrijf worden gezien, waar de NOW-regeling niet voor geldt.

Andere bv's

De winkels van FNG, waar ook Claudia Sträter, Expresso en Promiss onder vielen, verkeerden al langer in zwaar weer, maar gingen door de coronacrisis kopje-onder na tegenvallende verkoopcijfers. De ketens werden in september overgenomen door Rozenboom, die alleen de 103 winkels van Miss Etam en 9 van Steps niet doorverkocht.

De AVV wijst er in een persbericht op dat Rozenboom de modeketens heeft opgesplitst in verschillende bv's, waardoor het merkrecht en de winkelpanden niet onder het faillissement vallen. "AVV hoopt dat de curatoren grondig onderzoek doen naar de handelwijze van eigenaar Rozenboom."