Doorstart ketens moederbedrijf Miss Etam onder nieuwe eigenaar

Modeketens Miss Etam, Claudia Sträter, Expresso, Steps en Promiss maken een doorstart onder een nieuwe eigenaar. Moederbedrijf FNG Group, met winkels in Nederland en België, werd begin augustus failliet verklaard. Toen werd al gesproken over een mogelijke doorstart van de Nederlandse tak.

De nieuwe eigenaar is de FLV Group van ondernemer Martijn Rozenboom.

Wat de doorstart betekent voor de ongeveer 1500 medewerkers is nog onduidelijk. De komende weken wordt daar naar gekeken. Commercieel directeur Patrick Miami-Van der Borden zegt dat het de inzet is om zoveel mogelijk winkels, die financieel gezond zijn, mee te nemen. Dit hangt af van onderhandelingen met de verhuurders van de panden, zegt hij. Ook wordt gekeken naar het aantal medewerkers op het hoofdkantoor.

Het is de bedoeling dat de winkels aan de hand van data onder meer slimmer gaan inkopen. Daarnaast wordt er samenwerking gezocht met internationale partners zoals Zalando voor online uitbreiding buiten Nederland.

Het voormalige moederbedrijf FNG verkeerde al langer in financiële problemen. In 2019 verloor het 292 miljoen euro op een omzet van 489 miljoen. Het had daarnaast in dat jaar 735 miljoen aan schuld op de balans staan.