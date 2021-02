Loon niet betaald: Eigenaar Miss Etam en Steps vraagt uitstel van betaling aan

Kledingwinkels Miss Etam en Steps vragen uitstel van betaling aan. Dat is doorgaans een voorbode van een faillissement. De belangrijkste reden is de lockdown en het feit dat het bedrijf niet in aanmerking komt voor loonsteun, schrijft het bedrijf NXT Fashion, de eigenaar van de kledingwinkels, in een persbericht.

NXT Fashion maakte dit bekend een paar minuten nadat de werknemers naar buiten brachten dat zij een faillissement van hun werkgever hadden aangevraagd. De werknemers hebben dat gedaan omdat de lonen over januari niet uitbetaald werden. Voor het weekend hadden ze dat al aangekondigd.

Er werken 340 mensen bij de twee merken.

Steekspel

Martin Pikaart, voorzitter van vakorganisatie AVV, die het woord voert namens de werknemers, had niet verwacht dat NXT Fashion deze stap nu zou zetten. "Het lijkt onderdeel te zijn van een steekspel, en ik denk dat de werknemers erbij gebaat zijn dat het steekspel ophoudt en dat ze snel uitbetaald worden."

Voor de werknemers is het niet nadelig als het tot een faillissement komt. Volgens Pikaart was dat al onvermijdelijk. "De werknemers zijn schuldeisers. Zij willen hun salaris uitbetaald krijgen. Dat komt hopelijk goed als het bedrijf failliet wordt verklaard."

Volgens NXT Fashion kon het bedrijf de lonen niet uitbetalen omdat het geen loonsteun kreeg. Doordat het bedrijf in de herfst van eigenaar veranderde, wordt het gezien als een startende onderneming en had het geen recht op loonsteun. Volgens NXT Fashion zijn de lonen van december voorgeschoten door het bedrijf zelf, maar lukte het niet om dat voor januari ook te doen.

Problemen kwamen snel

De eigenaar van NXT Fashion, Martijn Rozenboom, nam in september het failliete FNG over, waar onder meer Miss Etam en Steps onder vielen. Al vrij snel kwamen er problemen tussen de werknemers en Rozenboom. In oktober dreigden de werknemers al een faillissementsaanvraag in te dienen omdat de lonen over september niet waren uitbetaald. Dat gebeurde uiteindelijk toch waardoor de faillissementsaanvraag niet doorging.

Ook andere rekeningen zouden niet betaald worden. Vanaf het begin waren er zorgen bij werknemers of Rozenboom wel echt van plan was om een levensvatbare onderneming te maken van de kledingmerken.

"Ik heb deze merken juist gekocht omdat ik een goede toekomst voor ze zag", schrijft Rozenboom in het persbericht. "Door de lockdown moesten plotseling alle winkels dicht. Voor een bedrijf dat uit het dal omhoog krabbelt, komt die klap extra hard aan."