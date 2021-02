'Project S': waarom inwoners van een Braziliaans stadje massaal worden gevaccineerd

De wetenschappers willen onder meer onderzoeken of groepsimmuniteit wordt bereikt, en hoe snel dat gaat. "Je kan natuurlijk kijken naar een plek waar al veel mensen zijn gevaccineerd", zegt Nicos. "Israël bijvoorbeeld is al heel ver. Maar daar zijn miljoenen mensen ingeënt, en het is moeilijk om zo'n grote groep in de gaten te houden."

Verspreiding

Ook hebben vooral veel oudere mensen in Israël het vaccin al gehad, zegt ze. "Wij vaccineren in korte tijd iedereen, ongeacht leeftijd, en we houden al die duizenden mensen nauwlettend in de gaten. Omdat iedereen op één plek woont, denken we veel te kunnen leren over het effect van vaccinatie op de verspreiding van het virus."

De meeste inwoners van Serrana reageren enthousiast. Het stadje werd in vergelijking met vergelijkbare gebieden in de regio hard getroffen door het coronavirus. "Ik ben echt opgelucht dat we nu niet zo lang hoeven te wachten tot we gevaccineerd worden", zegt een moeder met haar kind op de arm. In de rest van Brazilië zijn dertigers zoals zij nog lang niet aan de beurt voor vaccinatie.