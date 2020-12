'Vaccinoorlog' tussen twee van de machtigste mannen van Brazilië

"Ik zou het geen oorlog willen noemen", zei Bolsonaro over de strijd met Doria in een van zijn live uitzendingen op Facebook. "Maar er zijn zeker verschillen van inzicht over de vaccins. Een of ander gouverneurtje, u weet wie ik bedoel, bekritiseert ANVISA. Maar dat is een onafhankelijk orgaan", benadrukt de president.

Toen het Braziliaanse RIVM de CoronaVac tests korte tijd stillegde in verband met een sterfgeval van een vrijwilliger, reageerde Bolsonaro verheugd. "Ik heb weer van Doria gewonnen", schreef hij op zijn Facebookpagina.

De Braziliaanse president spreekt consequent van 'het Chinese vaccin van Doria', en speelt in op anti-Chinese gevoelens bij zijn achterban. Hij zet vooral in op het vaccin van het bedrijf AstraZeneca in samenwerking met de Oxford-universiteit. "Dus dat komt niet uit dat ene land", benadrukte Bolsonaro, een weinig subtiele verwijzing naar China.

Ook het Oxford-vaccin is op grote schaal getest in Brazilië, maar er zijn vragen over de testresultaten. Dat is een tegenvaller voor de federale regering, die meer dan 100 miljoen doses van het Oxford-vaccin inkocht. Vanaf het tweede semester hoopt de federale regering het Oxford-vaccin zelf, in Brazilië, te gaan produceren. Het vaccinatieplan van Bolsonaro werd dit weekeinde gepresenteerd en vermeldt nog geen exacte startdatum.

Xenofobie

Immunoloog Mônica Levi ergert zich aan de politisering van vaccins. Als bestuurslid van de 'Braziliaanse vereniging voor vaccinaties' (SBim) is ze medeverantwoordelijk voor het opstellen van inentingsprogramma's in het land. Ze maakt zich zorgen over de gevolgen van de 'vaccinoorlog'.

"Als je een president hebt die zegt dat het Chinese vaccin slecht is, dan gaan veel mensen twijfelen of ze zich wel moeten laten inenten", waarschuwt ze. "Uit onderzoek blijkt dat al minstens een kwart van de Brazilianen dat vaccin niet zou nemen."

Gouverneur Doria van São Paulo sprak zich uit voor verplichte vaccinatie in zijn deelstaat. Daar is president Bolsonaro fel tegen. Ook Mônica Levi is geen fan van verplicht vaccineren. "Voor je dat overweegt moet de overheid eerst een goede informatiecampagne opzetten, dan overtuig je meestal nog heel veel mensen," zegt ze.

Veel weerstand tegen het Chinese vaccin komt voort uit xenofobie, denkt de immunoloog. "Veel van de mensen die het Chinese vaccin wantrouwen, willen wel het Oxford-vaccin krijgen. Ze weten niet eens dat de grondstoffen voor dat vaccin voor een groot deel ook uit China komen."

Mônica Levi deed als vrijwilliger mee aan de tests van het Oxford-vaccin. "Als SinoVac eerder was begonnen dan AstraZeneca, had ik zonder problemen met die tests meegedaan", benadrukt ze. "Het maakt niet uit waar een vaccin vandaan komt, als het maar veilig is, en werkt. Hoe meer verschillende vaccins we tot onze beschikking hebben, hoe beter voor Brazilië", zegt ze.