Tevredenheid over miljarden voor onderwijs, 'nu snel weer fysiek onderwijs'

De Vereniging van Universiteiten spreekt van "een omvangrijk pakket". Voorzitter Pieter Duisenberg is blij dat de overheid ook structureel 645 miljoen euro extra beschikbaar stelt omdat het aantal studenten tijdens corona flink is toegenomen. "De extra docenten, studentbegeleiders en onderwijsondersteuners die we daarmee kunnen aanstellen, kunnen voorkomen dat de nu al zeer hoge werkdruk nog verder oploopt."

Fysiek onderwijs

Sinds anderhalve week wordt op basisscholen weer fysiek onderwijs gegeven, maar vrijwel al het andere onderwijs is nog op afstand. Dat moet snel veranderen, vinden de organisaties. "De eerste belangrijke stap richting herstel is dan ook het het weer openstellen van scholen op 1 maart, op een verantwoorde wijze, voor zoveel mogelijk leerlingen", zegt de VO-raad.

Ook mbo's en universiteiten hopen snel meer ruimte te krijgen voor fysiek onderwijs. "Dat perspectief hebben onze studenten hard nodig", zegt Pieter Duisenberg namens de universiteiten.

ISO-voorzitter Çoban: "De weg uit deze crisis gaat via twee sporen: aan de financiële kant is nu een flinke stap gezet, daarnaast is het fysiek openstellen van het onderwijs wat ons betreft nu de belangrijkste route voorwaarts."